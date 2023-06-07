«Автотор» готовится к выпуску кроссовера BAIC X55

Калининградский завод «Автотор» готовится к запуску серийного производства кроссовера BAIC X55. На сегодняшний день выпущено уже несколько тестовых экземпляров, сообщает 7 июня пресс-служба предприятия.

На данный момент выпуск BAIC осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией комплектующих.

Известно, что «Автотор» планирует локализовать такие компоненты, как аккумуляторы, стекла, бамперы, бачки омывателей, колесные диски, сиденья и выхлопные системы.

В следующем году автозавод собирается организовать производство BAIC по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

«Автотор» и китайская компания BAIC заключили 29 мая в рамках рабочего визита российских партнеров в КНР соглашение о технологическом сотрудничестве.

Российская и китайская стороны договорились как о развитии уже действующих проектов BAIC на калининградском заводе, так и о разработке перспективных продуктов. Речь идет о гибридных и газовых автомобилях, а также об электрокарах. Кроме того, в рамках соглашения на производственной площадке «Автотора» организуют выпуск локализованных комплектующих для автомобилей.