В восьми парках Москвы летом будут работать кинотеатры под открытым небом
Летние кинотеатры под открытым небом открываются в восьми столичных парках. Первые показы стартуют 9 июня. Об этом заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала в среду, 7 июня, на сайте столичного правительства.
Гости увидят как новинки, так и классические картины. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайтах зон отдыха, уточняет «Москва 24».
«В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».
Кинотеатры будут работать в парке Олимпийской деревни, Таганском парке, Измайловском, Бабушкинском, на площадках «Москино Сокольники», в Парке Горького, Саду имени Баумана и парке «Ангарские пруды», сообщается на сайте kp.ru.
Летние кинотеатры проработают в парках до осени, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что на экраны российских кинотеатров выходит остросюжетная спортивная драма «Вперед», снятая известными казахскими кинематографистами. Фильм — победитель многочисленных международных кинофестивалей — появится в широком прокате 8 июня 2023 года.
«Вперед» — искренне рассказанная история о судьбе двух братьев-сирот, неожиданно взлетевших на вершину мировой легкой атлетики. По сюжетному накалу картина напоминает культовые ленты «Легенда 17» и «Движение вверх», в которых спортивные баталии и личные трагедии героев, причудливо переплетаясь, держат зрителей в напряжении до самой последней секунды.