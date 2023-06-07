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В восьми парках Москвы летом будут работать кинотеатры под открытым небом

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Летние кинотеатры под открытым небом открываются в восьми столичных парках. Первые показы стартуют 9 июня. Об этом заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала в среду, 7 июня, на сайте столичного правительства.

Гости увидят как новинки, так и классические картины. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайтах зон отдыха, уточняет «Москва 24».

«В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

Кинотеатры будут работать в парке Олимпийской деревни, Таганском парке, Измайловском, Бабушкинском, на площадках «Москино Сокольники», в Парке Горького, Саду имени Баумана и парке «Ангарские пруды», сообщается на сайте kp.ru.

Летние кинотеатры проработают в парках до осени, сообщает телеканал «360».

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«Вперед» — искренне рассказанная история о судьбе двух братьев-сирот, неожиданно взлетевших на вершину мировой легкой атлетики. По сюжетному накалу картина напоминает культовые ленты «Легенда 17» и «Движение вверх», в которых спортивные баталии и личные трагедии героев, причудливо переплетаясь, держат зрителей в напряжении до самой последней секунды.

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