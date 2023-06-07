В 2023 году 11 человек погибли на водоемах в Оренбуржье
С начала 2023 года в Оренбургской области зарегистрировано 14 несчастных случаев на воде, в результате которых погибли 11 человек. Об этом сообщает «Урал56.ру» со ссылкой на департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.
С наступлением жары количество происшествий увеличилось. Днем 6 июня из озера Коровье в поселке имени Куйбышева извлекли тело мужчины. Погибший находился на поверхности воды.
Рядом с Гаем 33-летний мужчина утонул на туристической базе. Потерпевший не умел плавать и использовал плавательный круг. По данным 56orb.ru, на базе можно плавать, однако дежурство спасателей не организовано.
1 июня в Оренбурге 18-летний парень прыгнул в реку Сакмара с тарзанки и исчез. Тело погибшего нашли вечером 2 июня.