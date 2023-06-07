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Украинские националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинские националисты выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Обстрел был зафиксирован в 9:55 мск, сообщает в среду, 7 июня, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram.

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Ранее, 6 июня, свыше 73 тыс. абонентов в трех районах Донецка лишились электроэнергии в результате обстрела города со стороны украинских боевиков. До этого, 4 июня, город подвергся обстрелу дважды за 15 минут — в общей сложности по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено 16 снарядов.

Националисты Украины продолжают обстреливать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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