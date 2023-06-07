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В Москве объявили об открытии летних кинотеатров

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В восьми московских парках открываются летние кинотеатры: на больших экранах покажут мультипликационные ленты, фильмы российских и советских режиссеров. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — отметила она.

С 9 июня зрителей ждут в парке Олимпийской деревни, где можно посмотреть классику отечественного кинематографа — фильмы «Дети капитана Гранта» или «Девушка с характером». Одновременно начинаются кинопоказы на главной сцене Таганского парка и на эстраде «Солнечная» в Измайловском парке.

На площадках «Москино Сокольники» и в Парке Горького приглашают посмотреть новинки проката, авторские и фестивальные ленты. Сад имени Баумана и Бабушкинский парк покажут работы из собрания Госфильмофонда России.

10 июня в парке «Ангарские пруды» зрителям представят комедию «Спорт, спорт, спорт», а 11 июня — драму «Родня».

Для посещения кинопоказов нужна предварительная регистрация на сайтах зон отдыха.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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