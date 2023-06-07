Две женщины погибли при пожаре в банном комплексе в Каменске-Уральском
Тела двух женщин обнаружили после тушения пожара в банном комплексе в Каменске-Уральском (Свердловская область). Предполагается, что потерпевшие надышались дымом.
Возгорание произошло утром 7 июня на улице Олега Кошевого. Во время пожара обгорела внутренняя обшивка бани, общая площадь горения составила 10 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось за полчаса.
По данным «ТагилСити.Ру», погибли женщины 2002 и 1987 годов рождения. Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых уточнил, что тела найдены на выходе из сауны, женщины были только в нижнем белье. Предполагается, что потерпевшие пытались дойти до запасного выхода, но не успели — надышались продуктами горения. Причиной пожара могло стать замыкание нагревательного элемента.
Следственный отдел проводит проверку по факту трагедии.
6 июня сообщалось о пожаре в жилом доме в поселке Красный Яр Челябинской области. Огнем уничтожена кровля здания, повреждены перекрытия и стены. Тело погибшего мужчины обнаружено при разборе завалов дома.