Два села в Курской области остались без света из-за действий ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом 7 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества», — написал он в Telegram.
Один рабочий получил осколочные ранения во время восстановления электроснабжения. Его доставили в районную больницу, где врачи оказывают ему помощь.
По словам Старовойта, после разминирования территории ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населенных пунктов.
Ранее, 2 июня, несколько строений были повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Курске. Пострадавших нет.
Днем ранее украинский беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. Жители населенного пункта остались без света. Последствия происшествия ликвидируют аварийные бригады.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.