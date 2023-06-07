Реклама
Прямой эфир
Общество
Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Происшествия
ФСБ сообщила об аресте жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины
Мир
СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию
Общество
Более 900 человек перемещено из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
Авто
Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Происшествия
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Прибытие в Магадан резервного борта для летевших в США иностранцев перенесли
Мир
Украинский режиссер обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС
Мир
США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения
Общество
СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы

ЦИК предложила электронное голосование в 24 субъектах в ходе избирательной кампании

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦИК предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Единый день голосования в 24 субъектах. Об этом 7 июня сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

«К нам в общем поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов РФ о проведении ДЭГ на выборах на федеральной платформе. Семь регионов отозвали свои заявки, сейчас на рассмотрении ЦИК находится 24 заявки», — пояснила она на пресс-конференции.

Провести ДЭГ предлагается на выборах губернаторов в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях и на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области.

Также ЦИК предложила ввести ДЭГ в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском, Камчатском крае, в Карелии и Ненецком автономном округе. Применить ДЭГ на выборах могут на выборах в органы местного самоуправления в Чувашии и Томской области, а также на выборах депутата Оренбургского городского совета.

Выбор за ними: в России предлагают разрешить голосовать с 16 лет
Способна ли молодежь в этом возрасте разобраться в политике и в каких странах уже действует такая практика

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 года. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023