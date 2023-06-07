ЦИК предложила электронное голосование в 24 субъектах в ходе избирательной кампании

ЦИК предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Единый день голосования в 24 субъектах. Об этом 7 июня сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

«К нам в общем поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов РФ о проведении ДЭГ на выборах на федеральной платформе. Семь регионов отозвали свои заявки, сейчас на рассмотрении ЦИК находится 24 заявки», — пояснила она на пресс-конференции.

Провести ДЭГ предлагается на выборах губернаторов в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях и на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области.

Также ЦИК предложила ввести ДЭГ в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском, Камчатском крае, в Карелии и Ненецком автономном округе. Применить ДЭГ на выборах могут на выборах в органы местного самоуправления в Чувашии и Томской области, а также на выборах депутата Оренбургского городского совета.

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 года. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.