Украинские националисты из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области, в том числе город Новую Каховку. Об этом в среду, 7 июня, сообщил источник «Известий».

Под обстрел также попали Васильевка, Горностаевка, Райское и Сергеевка.

В общей сложности было выпущено 34 снаряда по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Накануне стало известно, что по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области был нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате обстрела конструкции ГЭС получили частичные разрушения, что привело в последующем к разрушению трех ее пролетов под давлением воды.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.