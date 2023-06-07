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СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию
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Более 900 человек перемещено из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС
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Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
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Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Происшествия
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Прибытие в Магадан резервного борта для летевших в США иностранцев перенесли
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Украинский режиссер обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС
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США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения
Общество
СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы
Общество
Красноярских чиновников заподозрили в организации фиктивных состязаний
Мир
В конгрессе США упрекнули Вашингтон в «тупости» из-за поддержки Украины
Происшествия
В Мариуполе нашли тело жертвы «азовца» со следами насилия

Последствия аварии на теплотрассе во Владивостоке

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