Карта спецоперации на Украине 7 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южнодонецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону на донецком направлении в районе Артёмовска. Успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении Ягодного, Дубово-Василевки, западной окраины Артёмовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе Клещеевки. Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено. Уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

На Времевском выступе отражены три атаки противника в районах Нескучного ДНР и Левадного Запорожской области. Отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе Новодонецкого ДНР. Данный населенный пункт находится под контролем ВС РФ. В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.

Всего на южнодонецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, восемь танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б». В районе Омельника и Гуляйполя Запорожской области уничтожены склад боеприпасов 128-й горноштурмовой бригады ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На купянском направлении поражены подразделения противника в районах Новомлынска, Кулаговки, Кисловки, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. В районе Новоселовского ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Площанки, Кармазиновки, Червоной Дибровы, Кузьмино ЛНР и Ямполовки ДНР. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин, 1119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 771 единица специальной военной автомобильной техники.