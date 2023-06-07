Свыше 650 км просек расчистили в лесах Подмосковья с начала года

С начала 2023 года в лесах Московской области расчистили более 650 км просек. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили в региональном Комлесхозе.

Больше всего просек прочистили в Шатуре, Клину и Луховицах. Как рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов, расчистку просек проводят для того, чтобы ограничить распространение пожаров и упростить проезд специализированной техники к местам тушения возгораний, сообщает телеканал «360».

Филимонов отметил, что из годового плана в 1914 км уже сделано более 34% с опережением календарного плана, пишет RT.

В ноябре сообщалось, что в Подмосковье выполнили годовой план по восстановлению лесов. Всего в Подмосковье было высажено более 500 тыс. деревьев и кустарников.