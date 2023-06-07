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Конгрессвумен Грин обвинила Вашингтон в тупости из-за поддержки Украины

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Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин 6 июня заявила, что власти США демонстрируют свою глупость, оказывая поддержку Киеву.

«Я не буду голосовать за финансирование Украины <...> Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ платил. Вашингтон исключительно туп, раз позволяет себе подобные вещи», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

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Ранее член палаты представителей уже отмечала, что американская сторона не должна превращать Украину в 51-й штат. Также Марджори Тейлор Грин выступила с критикой прокси-войны с Россией и указала на важность дипломатических усилий.

В этот же день глава государства Джо Байден сообщил, что на фоне разрушения Каховской ГЭС Штаты продолжат помогать Украине.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что администрация США располагает достаточными средствами для поддержки Украины до текущей осени и не планирует запрашивать дополнительное финансирование у конгресса.

1 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Однако он не уточнил, о какой сумме идет речь.

Между тем в конце апреля сенатор от Республиканской партии Пол Рэнд призвал США прекратить оказывать «безудержный» поток поставок для Киева до тех пор, пока не будет разработана дипломатическая стратегия разрешения конфликта.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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