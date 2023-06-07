Появились кадры последствий пожара в квартире на юго-западе Москвы

В распоряжении «Известий» 7 июня появились кадры последствий пожара на юго-западе Москвы, в результате которого погиб ребенок.

На записи видно, что некоторые комнаты в квартире полностью выгорели. Остались лишь голые стены. Сгорело даже напольное покрытие. Огонь также опалил стены подъезда.

Ранее в этот день столичная прокуратура сообщила, что в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб ребенок. Кроме того, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

В столичном ГСУ Следственного комитета РФ заявили, что по факту смерти ребенка при пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным ведомства, мальчик был 2013 года рождения. Кроме того, более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.