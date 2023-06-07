Красноярских чиновников заподозрили в организации фиктивных состязаний

Девятерых сотрудников муниципального казенного учреждения в Красноярском крае подозревают в отмывании денег путем организации фиктивных соревнований. Об этом в среду, 7 июня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Чиновникам вменяют хищение более чем 3,5 млн рублей. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Согласно имеющейся информации, в период с 2020 по 2022 год злоумышленники составляли сметы расходов для участия спортсменов из Зеленогорска в выездных мероприятиях. В документы вписывались заведомо ложные сведения о затратах на питание и проживание. После получения денежных средств мошенники распоряжались ими по своему усмотрению.

«В настоящее время всем участникам противоправной схемы предъявлено обвинение. Организатор преступлений заключена под стражу. Ее подельникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — отмечается в публикации на сайте краевого управления МВД.

Накануне стало известно, что бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его заподозрили в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере»).

Экс-министра впервые задержали еще ноябре прошлого года по подозрению в коррупции и мошенничестве.

До этого, 26 мая, Сыктывкарский городской суд приговорил бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о хищении почти 200 млн рублей из благотворительного фонда «Патриот».