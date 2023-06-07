В Мариуполе нашли тело жертвы «азовца» со следами насилия

В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной на животе свастикой и следами изнасилования по адресу из показаний взятого в плен украинского боевика нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Об этом в среду, 7 июня, заявил судебно-медицинский эксперт из ДНР Богдан Аверин в разговоре с «РИА Новости».

По словам эксперта, силовики, занимавшиеся расследованием этого дела, подали обращение в бюро судмедэкспертизы с запросом о местонахождении тела по адресу из показаний «азовца». В архиве бюро нашли запись, в которой было отмечено, что именно в доме из показаний было найдено тело жертвы.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы были выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта. Также в ходе судебно-медицинского исследования трупа были обнаружены телесные повреждения, которые образовались после наступления смерти от тангенциального действия тупого предмета в область живота. Данные телесные повреждения были представлены в виде нацистского креста, или свастики», — сообщил Аверин, отметив, что личность женщины установить не удалось, ее тело захоронили.

По словам сотрудника российских силовых структур, продолжается дальнейшее расследование.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России начнет расследование после обнародования видео, на котором взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что пленный снайпер украинского полка «Азов» вместе с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, а после надругался над убитой женщиной.

Позднее, 5 июня, сообщалось, что взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. Он отметил, что по машине стреляло два боевика, каждый сделал примерно по 10 выстрелов. При этом на машине были опознавательные знаки в виде белых ленточек на фарах.

31 мая Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку Максима Кондрашева, военнослужащего объединения «Азов», обстрелявшего автобус с мирными жителями.

22 мая в силовых службах Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что этот же пленный боевик сознался в расстреле автомобиля мирных жителей с надписью «Дети» в Мариуполе.

21 мая стало известно, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики группировки «Медведи SS» радикального нацбатальона «Азов». В качестве подсудимых по этим делам проходят 33 человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.