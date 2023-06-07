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В Мариуполе нашли тело жертвы «азовца» со следами насилия

В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной на животе свастикой и следами насилия
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Фото: Пресс-служба Росгвардии
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В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной на животе свастикой и следами изнасилования по адресу из показаний взятого в плен украинского боевика нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Об этом в среду, 7 июня, заявил судебно-медицинский эксперт из ДНР Богдан Аверин в разговоре с «РИА Новости».

По словам эксперта, силовики, занимавшиеся расследованием этого дела, подали обращение в бюро судмедэкспертизы с запросом о местонахождении тела по адресу из показаний «азовца». В архиве бюро нашли запись, в которой было отмечено, что именно в доме из показаний было найдено тело жертвы.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы были выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта. Также в ходе судебно-медицинского исследования трупа были обнаружены телесные повреждения, которые образовались после наступления смерти от тангенциального действия тупого предмета в область живота. Данные телесные повреждения были представлены в виде нацистского креста, или свастики», — сообщил Аверин, отметив, что личность женщины установить не удалось, ее тело захоронили.

По словам сотрудника российских силовых структур, продолжается дальнейшее расследование.

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Накануне стало известно, что Следственный комитет России начнет расследование после обнародования видео, на котором взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» признался в убийстве мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что пленный снайпер украинского полка «Азов» вместе с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, а после надругался над убитой женщиной.

Позднее, 5 июня, сообщалось, что взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» признался в расстреле автомобиля с мирными жителями, включая трех детей, в Мариуполе весной 2022 года. Он отметил, что по машине стреляло два боевика, каждый сделал примерно по 10 выстрелов. При этом на машине были опознавательные знаки в виде белых ленточек на фарах.

31 мая Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку Максима Кондрашева, военнослужащего объединения «Азов», обстрелявшего автобус с мирными жителями.

22 мая в силовых службах Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что этот же пленный боевик сознался в расстреле автомобиля мирных жителей с надписью «Дети» в Мариуполе.

21 мая стало известно, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики группировки «Медведи SS» радикального нацбатальона «Азов». В качестве подсудимых по этим делам проходят 33 человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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