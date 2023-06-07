Бразильская певица Аструд Жилберту скончалась на 84-м году жизни

Американо-бразильская певица Аструд Жилберту скончалась в возрасте 83 лет. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила The Guardian со ссылкой на музыканта Пола Риччи.

«Она была важной частью всего, что является в мире бразильской музыкой, и изменила многие жизни своей энергией», — приводит слова музыканта сайт kp.ru.

Информацию о смерти исполнительницы подтвердил ее сын Марсело, уточняет RT. О причинах смерти Жилберту не сообщается.

Аструд Жилберту обрела популярность благодаря исполнению песни The Girl from Ipanema («Девушка из Ипанемы») бразильского певца Антониу Карлоса Жобина. Саундтрек стал хитом в 1964 году, отмечает Life.ru.

Песня вошла в один из самых широко известных джазовых альбомов певицы Getz/Gilberto, сообщает REGNUM. За свою карьеру певица три раза удостаивалась премии «Грэмми». В том числе премию она получила за композицию The Girl from Ipanema, пишет «Федеральное агентство новостей».

В 2001 году певица покинула сцену ради того, чтобы больше времени отдавать семье, сочинять музыку и заниматься живописью.