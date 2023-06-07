Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах
Авто
Минпромторг РФ анонсировал поставки отечественных систем ABS с 1 июля
Мир
Украинский режиссер обвинил Киев в ударе по Каховской ГЭС
Общество
СК возбудил дело по факту смерти ребенка в пожаре на юго-западе Москвы
Мир
В конгрессе США упрекнули Вашингтон в «тупости» из-за поддержки Украины
Происшествия
В Мариуполе нашли тело жертвы «азовца» со следами насилия
Армия
Группировка «Запад» уничтожила три ДРГ ВСУ на купянском направлении
Армия
Российские военные сообщили о наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили три бригады ВСУ в зоне СВО
Происшествия
СК РФ проверит видео с признанием «азовца» в расстреле мирных жителей
Мир
Бразильская певица Аструд Жилберту скончалась на 84-м году жизни
Общество
В Иркутской области выявили канал нелегального сбыта алкоголя
Сюжет:

Байден на фоне ситуации с Каховской ГЭС заявил о намерении США продолжать помогать Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США намерены продолжать оказывать помощь Украине после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом во вторник, 6 июня, заявил американский лидер Джо Байден.

Глава государства прокомментировал новость о случившемся на ГЭС в беседе с журналистами, прежде чем отправиться на заседание представителей кабмина.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Тогда же заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подчеркнул, что разрушение ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обоих участников украинского конфликта. При этом, по его словам, организация не располагает независимыми данными о причинах выхода из строя гидротехнического сооружения.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что РФ созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу. Позднее он назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023