Байден на фоне ситуации с Каховской ГЭС заявил о намерении США продолжать помогать Украине

США намерены продолжать оказывать помощь Украине после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом во вторник, 6 июня, заявил американский лидер Джо Байден.

Глава государства прокомментировал новость о случившемся на ГЭС в беседе с журналистами, прежде чем отправиться на заседание представителей кабмина.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Тогда же заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подчеркнул, что разрушение ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обоих участников украинского конфликта. При этом, по его словам, организация не располагает независимыми данными о причинах выхода из строя гидротехнического сооружения.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что РФ созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу. Позднее он назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева.