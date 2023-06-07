Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленных улицах

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС начал спадать. Об этом 7 июня сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — говорится в Telegram-канале администрации.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения на ГЭС. Он добавил, что ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды. Производится эвакуация людей из опасных мест.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Украинское министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что из-за разрушения ГЭС перестали работать от 30% до 94% оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Также под удар попала рыбная отрасль.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.