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Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал падение цен на китайские автомобили в России

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Автоэксперт Ян Хайцеэр 7 июня заявил, что цены на китайские автомобили в России могут упасть.

В интервью радио Sputnik он объяснил, что машин из Китая на российском автомобильном рынке много, при этом спрос на них низкий. Как предположил Хайцеэр, конкуренция между китайскими производителями может повлиять на корректировку цен.

«В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться», — сказал он.

Однако Хайцеэр отметил, что цены могут снизиться на 5–10% не раньше, чем через полгода.

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Ранее, 31 апреля, маркетинговое агентство НАПИ сообщило, что в мае 2023 года зафиксировано до 7% рост цен на новые автомобили на российском рынке по сравнению с апрелем.

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