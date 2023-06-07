Поддержка Киева свидетельствует о «тупости» Вашингтона. Об этом во вторник, 6 июня, написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в Twitter.

«Я не буду голосовать за финансирование Украины и буду бороться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», — отметила политик.

3 июня представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Ранее, 30 мая, глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что сделка о повышении потолка госдолга США не повлияет на военную помощь Украине.

23 апреля американский сенатор от Республиканской партии Пол Рэнд также заявил, что США должны прекратить оказывать «безудержную» помощь Киеву до тех пор, пока Вашингтон не выработает дипломатическую стратегию для разрешения украинского конфликта.

2 апреля член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о том, что Украина не 51-й штат США и пора перестать вести прокси-войну с РФ. Она призвала власти к продвижению мира на Украине.

До этого, в середине марта, в США участники митинга у Белого дома призвали власти прекратить помощь Киеву, отказаться от милитаризма и санкционной политики и расформировать НАТО. Также были замечены транспаранты, осуждающие агрессивную политику США по отношению к Китаю.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.