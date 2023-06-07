Автоэксперт спрогнозировал падение цен на китайские автомобили в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр 7 июня сообщил, что цены на китайские автомобили в России могут снизиться.

В интервью радио Sputnik он объяснил, что количество китайских автомобилей разных марок на российском рынке увеличивается. При этом спрос на них небольшой.

В связи с этим Хайцеэр предположил, что конкуренция между китайскими производителями сыграет свою роль и цены скорректируются.

«В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5–10% минимум через полгода–год», — считает эксперт.

Накануне пресс-служба комитета автопроизводителей АЕБ сообщила, что российский рынок новых китайских автомобилей вырос на 71% за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Всего с января по май текущего года продано 70,7 тыс. новых автомобилей брендов из КНР. Самым популярным производителем стал Haval.