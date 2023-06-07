Украинские власти намерены разместить боевиков в школах и детских садах на запорожском направлении. Об этом 7 июня заявил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

При этом планируется возобновить очные дополнительные занятия для учащихся.

«Рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях с целью прикрытия размещения в учебных зданиях военнослужащих», — приводит его слова «РИА Новости».

Как считает силовик, таким образом Киев хочет прикрыть от ударов ВС РФ личный состав ВСУ. Школы хотят открыть до июля. Украинские боевики будут размещаться в спортзалах и подсобных помещениях, а в классах будут заниматься дети.

По его словам, жители Запорожья встревожены такими сообщениями из-за страха подрыва какой-нибудь школы самими украинскими боевиками.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что украинские диверсанты готовили схроны с оружием в Белгородской области в жилых домах. Диверсанты попытались спрятать в доме противотанковые комплексы и патроны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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