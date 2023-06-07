Байден о ситуации с Каховской ГЭС: США намерены продолжать оказание помощи Украине

США продолжат дальше оказывать помощь Украине. Об этом во вторник, 6 июня, заявил американский лидер Джо Байден, комментируя произошедшее на Каховской ГЭС.



Перед встречей с представителями кабинета министров главу государства спросили, что он планирует сказать РФ в связи с разрушением дамбы.

«Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине», — ответил он.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Он привел к неконтролируемому сбросу воды. Десятки населенных пунктов, включая Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону затопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с терактом на Каховской ГЭС. Он опроверг доводы о причастности РФ к ситуации, аргументировав тем, что они противоречат здравому смыслу. Позже он назвал прорыв на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что взрыв Каховской ГЭС Киев осуществил ради недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследование.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.