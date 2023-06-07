Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка «Запад» уничтожила три ДРГ ВСУ на купянском направлении
Армия
Российские военные сообщили о наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили три бригады ВСУ в зоне СВО
Происшествия
СК РФ проверит видео с признанием «азовца» в расстреле мирных жителей
Мир
Стало известно о планах ВСУ разместить боевиков в школах с детьми
Общество
Синоптики зафиксировали в Москве в мае рекорд по атмосферному давлению
Мир
В КНР отметили положительный эффект совместного патрулирования с РФ
Происшествия
Мост провалился под грузовиком с камнями в Приморье
Мир
На Украине заявили о возможных последствиях инцидента на Каховской ГЭС
Мир
Asia Times назвала контрнаступление ВСУ крахом режима Зеленского
Происшествия
Ребенок погиб в пожаре в жилом доме в Москве
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 9 июня
Сюжет:

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили три бригады ВСУ в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская артиллерия и авиация разбили несколько формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной операции. Об этом 7 июня сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группы «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском и сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — сказал он.

Кроме того, по словам Савчука, в районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам противника.

Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд
Атаки противника продолжатся, но у российской армии достаточно сил, чтобы их сдержать, уверены эксперты

Ранее в этот день Министерство обороны рассказало, что расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили крылатую ракету и беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу противника в районе Новоданиловки.

Также ВС РФ отбили опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023