Российская артиллерия и авиация разбили несколько формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной операции. Об этом 7 июня сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группы «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском и сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — сказал он.

Кроме того, по словам Савчука, в районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам противника.

Ранее в этот день Министерство обороны рассказало, что расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили крылатую ракету и беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие на запорожском направлении поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу противника в районе Новоданиловки.

Также ВС РФ отбили опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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