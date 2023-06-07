В Приморье объявили штормовое предупреждение на 9 июня

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 9 июня в Приморье из-за ливней и сильного ветра. Об этом 7 июня сообщает Примгидромет.

«В связи с активизацией атмосферных фронтов утром и днем 9 июня, ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15–49 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее при ветре 15–18 м/с, на побережье порывами до 23 м/с. В отдельных районах грозы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 7 июня в Филиппинском море образовался тропический шторм, получивший имя «Гучол». Утром он медленно смещался на запад. В ближайшие двое суток вихрь, углубляясь, продолжит смещаться в том же направлении, а 9 июня начнет разворачиваться на север, северо-восток.

Согласно предварительным расчетам синоптиков, вихрь пройдет южнее Японских островов и на погоду Приморского края влияния не окажет.

Ранее, 1 июня, в Тюменской области из-за ветра и грозы объявили штормовое предупреждение. Сообщалось, что ветер усилится до 11 м/с, а при порывах будет достигать 18 м/с.