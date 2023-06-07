СК возбудил дело после исчезновения двух граждан КНДР во Владивостоке

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения во Владивостоке двух граждан КНДР, 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу. Об этом в среду, 7 июня, сообщается на официальном сайте СК России.

«В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и ее 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — указано в заявлении.



Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Дело поставили на контроль в центральном аппарате СК.

4 июня двое граждан КНДР сели в такси на территории генконсульства во Владивостоке, а затем бесследно пропали. Согласно приметам пропавших, женщина была одета в белую рубашку и черные брюки, подросток носил черную ветровку и серые брюки.