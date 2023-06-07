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Байден о ситуации с Каховской ГЭС: США намерены продолжать оказание помощи Украине

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США продолжат оказывать помощь Украине. Об этом 6 июня заявил американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС.

«Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине», — сказал он журналистам перед встречей с представителями своего кабмина.

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В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что РФ созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу. Позднее он назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Как сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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