Синоптики зафиксировали в Москве в мае рекорд по атмосферному давлению

Средние показатели атмосферного давления в Москве в мае этого года повторили рекорд 1979 года. Об этом в среду, 7 июня, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные метеорологической обсерватории МГУ.

«Среднее давление в мае 2023 года было очень высоким. Оно делит первое и второе места с давлением мая 1979 года. Но если тогда и средняя температура была рекордно высокой, что естественно при антициклоне, так как солнечные лучи активно прогревают поверхность, то прошедший май вышел особенным», — сообщил он.

Синоптик отметил, что из-за перемещения полярных воздушных масс средняя температура в мае этого года оказалась немного ниже нормы, несмотря на высокое давление.

Ранее в этот день Роман Вильфанд спрогнозировал аномально холодные выходные в Москве. По его словам, дневная температура воздуха в Москве составит 17–18 градусов, что соответствует началу мая.