Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 июня заявила, что установка в Амстердаме якобы подбитого Украиной российского танка Т-72 является «пропагандистским перформансом» со стороны властей Нидерландов.

25 мая на Лейденской площади в Амстердаме прошла акция протеста в связи с установкой ранее выставлявшегося в Берлине танка Т-72, который якобы был поврежден в ходе боевых действий на Украине. Участники мероприятия попытались возложить к машине цветы в память о погибших в украинском конфликте людей, а также призвали европейские страны прекратить поставлять оружие Украине.

«Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что целью акции было привлечение внимания широкой общественности с целью «языком символов продемонстрировать поддержку» Киеву. Однако, по ее словам, реакция голландцев оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали «авторы этой русофобской затеи».

Захарова выразила сожаления касательно соучастия муниципалитета Амстердама в акции.

«Надеемся, что негативное отношение голландской общественности заставит власти задуматься о границах дозволенного в деле дальнейшего раскручивания маховика русофобии в условиях, когда даже граждане страны выражают этому открытую неприязнь», — заключила она.

Ранее, 24 февраля, напротив посольства РФ в Германии установили танк, дуло которого было направлено в сторону дипмиссии. На следующий день местные жители начали приносить к нему красные розы в память о погибших русских солдатах. Цветы также возложил праправнук первого канцлера Отто фон Бисмарка, который призвал к переговорам и напомнил, что никто не хочет противостояния с Россией. Позже в тот день с танка сорвали украинский флаг.

26 февраля в российском диппредставительстве в Берлине сообщили, что провокация с установкой подбитого танка не встретила сочувствия и поддержки у граждан ФРГ.

На обратный эффект инсталляции с танком указала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, организованные по всему миру акции, посвященные годовщине спецоперации, позволили киевскому режиму обогатиться на разворованных бюджетах, а на остаток налепить бездарные инсталляции, которые сыграли против их интересов.

28 февраля танк демонтировали. По информации журнала Der Spiegel, очередная провокация с российским подбитым танком будет проведена в Нидерландах.

Ряд городов в Эстонии отказался выставлять у себя подбитый танк Т-72, предположительно, из арсенала российской армии.

Между тем 15 апреля газета B.Z. сообщила, что организаторы акции с танком Т-72, который был размещен на улице Унтер-ден-Линден в Берлине, получили счет за использование городской земли. Они должны оплатить €806,2 за использование 43,08 кв. м на протяжении четырех дней.