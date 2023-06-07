Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка «Запад» уничтожила три ДРГ ВСУ на купянском направлении
Армия
Российские военные сообщили о наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили три бригады ВСУ в зоне СВО
Происшествия
СК РФ проверит видео с признанием «азовца» в расстреле мирных жителей
Мир
Стало известно о планах ВСУ разместить боевиков в школах с детьми
Общество
Синоптики зафиксировали в Москве в мае рекорд по атмосферному давлению
Мир
В КНР отметили положительный эффект совместного патрулирования с РФ
Происшествия
Мост провалился под грузовиком с камнями в Приморье
Мир
На Украине заявили о возможных последствиях инцидента на Каховской ГЭС
Мир
Asia Times назвала контрнаступление ВСУ крахом режима Зеленского
Происшествия
Ребенок погиб в пожаре в жилом доме в Москве
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 9 июня
Сюжет:

Расчеты ПЗРК «Игла» уничтожили БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили крылатую ракету и беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 7 июня, сообщило Министерство обороны России.

В результате грамотных действий расчетов цели были взяты на сопровождение и уничтожены.

«Работали по крылатой ракете, также были пуски по беспилотным летательным аппаратам, имеющим двигатель внутреннего сгорания», — сказал командир зенитно-ракетного взвода с позывным Ульяновск.

Комплекс работает эффективно, способен поражать низколетящие и высокоскоростные цели, например БПЛА, имеющие двигатель внутреннего сгорания. Также сейчас ПЗРК «Верба» способен поражать БПЛА с электрическими двигателями, а также вертолеты и истребители, отметил командир взвода.

«Наблюдатель постоянно наблюдает за небом, пытается обнаружить воздушные цели. В случае обнаружения моментально должен понять принадлежность к одной из сторон этой цели, и непосредственно дальше уже идет доклад либо принятие решения на пуск. В момент, когда он обнаруживает цель, он определяет, она приближается или отдаляется. Еще существует вероятность того, что она зависает. Так делают некоторые беспилотники и вертолеты», — рассказал он.

Военнослужащие расчета ПВО группировки «Центр» ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники от разведывательных и ударных беспилотников противника, а также ведут визуальный поиск воздушных объектов в заданных секторах.

«Переносной зенитно-ракетный комплекс состоит из трех частей: это пусковая труба с ракетой, пусковой механизм и наземный источник питания, он содержит в себе азот для охлаждения головки самонаведения и батареи. В принципе больше ничего такого сложного нет здесь. Имеется два прицела. Один со светодиодом. При захвате ракетой цели срабатывает светодиод, показывает то, что захватил цель. Также срабатывает звуковой динамик. Ракета при выходе из трубы сама как бы идет за целью на тепло, к тепловому источнику и поражает цель», — рассказал заместитель командира взвода с позывным Верба.

ПЗРК «Игла» способен поражать воздушные цели на дальностях от 500 до 5000 м и высоте до 3500 м. Точное наведение ракеты на цель осуществляется благодаря оптической головке самонаведения, которая определяет тепло от работающего двигателя воздушного объекта. На счету расчетов сотни различных сбитых БПЛА украинских войск.

Воздушные знаки: какие беспилотники разработал и применяет Киев
И что за аппараты атаковали российскую столицу в конце мая

5 июня стало известно, что десантники Ивановского гвардейского соединения совершили дерзкие рейды на квадроциклах и подобрались к позициям врага почти вплотную, чтобы уничтожить бронированную технику или скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

До этого, 24 мая, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военнослужащие из переносного ЗРК «Игла» сбили вертолет Ми-8 ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023