Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили крылатую ракету и беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 7 июня, сообщило Министерство обороны России.

В результате грамотных действий расчетов цели были взяты на сопровождение и уничтожены.

«Работали по крылатой ракете, также были пуски по беспилотным летательным аппаратам, имеющим двигатель внутреннего сгорания», — сказал командир зенитно-ракетного взвода с позывным Ульяновск.

Комплекс работает эффективно, способен поражать низколетящие и высокоскоростные цели, например БПЛА, имеющие двигатель внутреннего сгорания. Также сейчас ПЗРК «Верба» способен поражать БПЛА с электрическими двигателями, а также вертолеты и истребители, отметил командир взвода.

«Наблюдатель постоянно наблюдает за небом, пытается обнаружить воздушные цели. В случае обнаружения моментально должен понять принадлежность к одной из сторон этой цели, и непосредственно дальше уже идет доклад либо принятие решения на пуск. В момент, когда он обнаруживает цель, он определяет, она приближается или отдаляется. Еще существует вероятность того, что она зависает. Так делают некоторые беспилотники и вертолеты», — рассказал он.

Военнослужащие расчета ПВО группировки «Центр» ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники от разведывательных и ударных беспилотников противника, а также ведут визуальный поиск воздушных объектов в заданных секторах.

«Переносной зенитно-ракетный комплекс состоит из трех частей: это пусковая труба с ракетой, пусковой механизм и наземный источник питания, он содержит в себе азот для охлаждения головки самонаведения и батареи. В принципе больше ничего такого сложного нет здесь. Имеется два прицела. Один со светодиодом. При захвате ракетой цели срабатывает светодиод, показывает то, что захватил цель. Также срабатывает звуковой динамик. Ракета при выходе из трубы сама как бы идет за целью на тепло, к тепловому источнику и поражает цель», — рассказал заместитель командира взвода с позывным Верба.

ПЗРК «Игла» способен поражать воздушные цели на дальностях от 500 до 5000 м и высоте до 3500 м. Точное наведение ракеты на цель осуществляется благодаря оптической головке самонаведения, которая определяет тепло от работающего двигателя воздушного объекта. На счету расчетов сотни различных сбитых БПЛА украинских войск.

5 июня стало известно, что десантники Ивановского гвардейского соединения совершили дерзкие рейды на квадроциклах и подобрались к позициям врага почти вплотную, чтобы уничтожить бронированную технику или скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

До этого, 24 мая, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военнослужащие из переносного ЗРК «Игла» сбили вертолет Ми-8 ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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