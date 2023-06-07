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Полиция будет хранить изъятое оружие не более четырех месяцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В среду, 7 июня, в России вступил в силу закон, разграничивающий полномочия МВД и Росгвардии по приему, хранению и уничтожению изъятого и добровольно сданного оружия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был официально опубликован 6 февраля 2023 года и вступил в силу по истечении 120 дней с момента публикации.

Согласно закону, территориальные органы МВД России наделяются полномочиями «по приему и временному хранению изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатки, основных частей огнестрельного оружия» в течение срока, не превышающего четырех месяцев. После этого нужно будет передать оружие собственнику или в территориальный орган Росгвардии.

Росгвардия также наделяется полномочиями «по приему от органов внутренних дел, хранению и уничтожению» вышеперечисленного оружия.

Охотно сверю: Росгвардия инициировала ужесточение правил оборота оружия
Последнее слово в выдаче лицензии оставят за спецслужбами

Ранее, 30 марта, сообщалось, что подозреваемым или обвиняемым в преступлении перестанут выдавать лицензии на оружие. Другим основанием для отказа в выдаче лицензии будет заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан либо угрозы государственной или общественной безопасности после проверки полиции и ФСБ.

С 1 марта 2022 года в России ужесточили правила получения разрешения на оружие. Изменения коснулись в первую очередь порядка прохождения медицинского освидетельствования в части определения, есть ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием.

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