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Додик заявил о попытках британских спецслужб свергнуть Вучича

Президент Республики Сербской Додик: британские спецслужбы пытаются свергнуть Вучича
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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexey Filippov/Pool
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Действующие в Сербии британские спецслужбы пытаются свергнуть президента республики Александра Вучича. Об этом во вторник, 6 июня, заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Он прокомментировал массовые митинги и шествия оппозиции в Белграде.

«Я убежден, что вдохновителями и производителями этого беспорядка в Сербии являются британцы, то есть их спецслужбы со своими сотрудниками в Сербии», — приводит слова Додика пресс-служба президента.

По его словам, цель уличных протестов в том, чтобы воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей и свергнуть президента Вучича. Он выразил уверенность, что в Сербии и в Республике Сербской, одни и те же менторы в лице сотрудников британской разведки.

Додик добавил, что злоупотребления трагедиями не прекратятся до того момента, пока в Белграде не ликвидируют эпицентр иностранной разведки.

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Ранее, 4 июня, президент Сербии Александр Вучич заявил о получении ежедневно около 200 угроз убийством. Таким образом он ответил на вопрос журналистов об инциденте на массовом протесте оппозиции. Так, на демонстрации была повешена кукла, которая напоминала президента Сербии.

Накануне в Белграде прошел пятый по счету массовый митинг оппозиции у здания Скупщины (парламента) страны. Их шествие проходило по центральным улицам города, по неофициальным данным всего участвовало 110 тыс. человек. Основная цель протестов — отзыв лицензий на телеканалы, которые пропагандируют насилие, а также установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности. Следующая протестная акция планируется 11 июня.

Наряду с этим Сербия имеет напряженную ситуацию из-за конфликта на границе с непризнанной республикой Косово.

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