Танковые подразделения Западного военного округа (ЗВО) обеспечивают огневую поддержку другим служащим в ходе наступления ВС РФ на купянском направлении спецоперации. Об этом 7 июня сообщило Министерство обороны.

Экипажи работают на передовой прямой наводкой, но могут наносить удары и с закрытых позиций, используя рельеф местности и рукотворные укрытия, чтобы оставаться незамеченными. Профессионализм и слаженность бойцов позволяют наносить эффективное огневое поражение неприятелю, а также обеспечивать оборону рубежей и наступление мотострелковых войск.

Для того чтобы открыть сослуживцам путь, танкисты приближаются к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обрушивают на противника всю мощь своих орудий. С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) контролируют траекторию пусков и фиксируют попадания. После успешной атаки боевые машины отводят в укрытие для перезарядки, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться и отработать по новым целям.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, танкисты ВС РФ каждый день, «выполняя свою обычную работу, совершают подвиги, которые войдут в историю». Впрочем, сами бойцы о своих достижениях отзываются скромно.

«После крайнего моего ранения у меня закончился контракт с ВДВ, и я его продлил и пошел служить уже в танковые войска. <…> Время выбрало нас. Поэтому мы должны постараться для того, чтобы был мир», — поделился заместитель командира роты с позывным Хоттаб.

Военнослужащий прибыл в зону проведения спецоперации практически сразу после ее начала. За это время он неоднократно проявил свои лучшие качества и был награжден орденом Мужества, а также двумя медалями «За отвагу».

Говоря о том, что мотивирует продолжать борьбу, Хоттаб в первую очередь упомянул своих близких.

«Пусть лучше я буду воевать, чем мои дети. Я здесь воюю для того, чтобы жена, ребенок, все родные жили спокойно», — сказал он.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что ВС РФ пресекли ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Кроме того, по его словам, украинские боевики потеряли несколько артиллерийских орудий и два разведывательных беспилотника, а в районе Петропавловки с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь» было нанесено поражение взводу националистов на автомобилях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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