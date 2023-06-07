Хоккеист Иван Проворов перешел из «Филадельфии» в «Коламбус»

Российский хоккеист Иван Проворов перешел из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс» в результате трехстороннего обмена, в котором также участвовал «Лос-Анджелес». Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба «Коламбуса».

Контракт Проворова рассчитали до конца сезона-2024/25. По нему 30% зарплаты игроку будет платить «Лос-Анджелес».

«Филадельфия» после обмена получила вратаря Кэла Петерсена, а также защитников Шона Уокера и Хельге Гранса. Кроме того, команда получила три выбора на двух последующих драфтах. В «Лос-Анджелес» перешли защитник Кевин Коннотон и нападающий Хейден Ходжсон.

26-летний российский защитник выступал за «Филадельфию» с 2016 года. В последнем сезоне Проворов забросил шесть шайб и отдал 21 результативную передачу в 82 матчах регулярного чемпионата.

Ранее, 12 апреля, Ивана Проворова в четвертый раз признали лучшим защитником команды «Филадельфия Флайерз». Он получил награду имени Барри Эшби, она присуждается по итогам голосования среди местных журналистов.