Дипломаты посольства РФ в США возложили цветы к памятнику Пушкину

Дипломаты посольства России во вторник, 6 июня, возложили цветы к памятнику Александру Пушкину в Вашингтоне по случаю 224-й годовщины со дня его рождения. Об этом сообщает посольство России в США в Telegram-канале.

В церемонии, состоявшейся на территории студенческого городка Университета Джорджа Вашингтона, также участвовали представители Россотрудничества, российские журналисты и учащиеся школы при посольстве РФ. После возложения цветов школьники прочитали несколько стихотворений поэта.

Отмечается, что мероприятия в этот день также прошли во многих русскоязычных образовательных учреждениях в Иллинойсе, Калифорнии, Мэриленде, Техасе.

В посольстве уточнили, что открытие в 2000 году памятника Пушкину в Вашингтоне стало знаком признания огромного вклада отечественной культуры в копилку мировой цивилизации.

«Хочется верить, что монумент не только будет побуждать жителей и гостей американской столицы к изучению русского языка и литературы, но и послужит напоминанием о бессмысленности развязанной здесь кампании по «отмене» России», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ежегодно 6 июня в день рождения Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка.

В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поздравил работников организации и всех россиян с Днем русского языка и назвал русский язык уникальным кладезем знаний о мире. Как отметил постпред, в настоящее время число русскоязычных насчитывает порядка 258 млн человек. Русский язык занимает восьмое место в мире по числу говорящих.