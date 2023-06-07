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Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 7 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +8.

В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градуса, ночью похолодает до +6.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с, ночью ожидается северо-западный ветер, его скорость составит 3–8 м/с.

Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.

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Как рассказал ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ближайшие выходные дневная температура воздуха в столице составит 17–18 градусов, что соответствует началу мая.

5 июня руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» заявил, что летней жары в столице до середины июня не ожидается.

До этого, 1 июня, синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.

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