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Власти Новой Каховки заявили о снижении уровня воды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уровень воды в Новой Каховке после подрыва Каховской ГЭС немного снизился. Об этом «Известиям» сообщил первый замглавы городской военно-гражданской администрации (ВГА) Сергей Дмитриев.

По его словам, к 19:30 затопление остановилось и уровень воды начал постепенно спадать. Тем не менее ситуация остается серьезной: так, на площади возле центрального Дома культуры Новой Каховки вода доходит до груди взрослого человека.

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Между тем глава ВГА Владимир Леонтьев в разговоре с ТАСС уточнил, что за несколько часов уровень воды снизился на полтора–два сантиметра.

В регионе продолжается эвакуация гражданских из подтопленных домов и доставка гуманитарной помощи нуждающимся, такой как средства гигиены и постельное белье.

Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо детей из подтопленных населенных пунктов эвакуируют и размещают в лагерях отдыха. Взрослое население уезжать не торопится, однако всё необходимое для вывоза людей готово.

Кроме того, власти региона дали обещание оказать материальную помощь всем, у кого пострадали жилье, посевы или бизнес.

Во вторник председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в городе Голая Пристань обстановка резко ухудшилась, уровень воды быстро растет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. Согласно имеющейся информации, украинской стороной был произведен обстрел из РСЗО «Ольха».

В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы области.

Всего угроза наводнения существует в 14 населенных пунктах, где в общей сложности проживают 22 тыс. человек.

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