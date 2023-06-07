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Патрушев посетит Минск для участия в консультациях по безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отправился с двухдневным визитом в Минск, чтобы 7 и 8 июня принять участие в мероприятиях по линии советов безопасности России и Белоруссии, а также в заседании комитета секретарей Совбезов государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Заседание комитета секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ состоится в четверг, 8 июня. Белоруссия в 2023 году председательствует в организации.

Патрушев регулярно проводит переговоры со своим белорусским коллегой, госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем. Предыдущая их встреча состоялась две недели назад в Подмосковье в рамках XI международной конференции высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Собеседники обсуждали вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства.

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Ранее, 24 мая, Николай Патрушев заявил о необходимости построения единой архитектуры международной безопасности из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий.

Ранее, 7 апреля, он отметил, что подготовка концепции безопасности России и Белоруссии требует времени, но ее постараются подготовить в максимально сжатые сроки.

Днем ранее президент России Владимир Путин назвал вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства значимым на фоне растущей напряженности на внешних границах. По его мнению, РФ и Белоруссия смогли многого добиться в сфере интеграции.

Он подчеркнул, что Москва и Минск планируют расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

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