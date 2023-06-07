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Российские ученые придумали способ тренировать двурукость у хирургов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова нашли способ тренировать у хирургов способность одинаково хорошо делать операции как правой, так и левой рукой. Для этого они предлагают использовать комплекс, предназначенный для лечения последствий инсульта и травм.

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Большинство хирургических вмешательств оставляют медику свободу перекладывать инструменты в руку, которая у него лучше развита, однако есть случаи, в которых необходимо одновременно задействовать обе конечности. К ним, например, относятся лапароскопические операции, когда лечение внутренних органов происходит через небольшие отверстия.

«Уникальный комплекс «Экзокисть-2», работающий на основе интерфейса «мозг-компьютер» и созданный учеными и инженерами РНИМУ, уже не раз показывал свою эффективность не только при реабилитации, но и во время подготовки к профессиональной деятельности. Поэтому мы решили задействовать его в нашем эксперименте», — рассказала доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лейла Алескерова.

Как сообщили «Известиям» в вузе, действие аппарата основано на том, что представление движения подчиняется тем же законам двигательного контроля, как и само движение. Воображая его, человек активирует моторные участки головного мозга, что приводит к образованию новых нейронных связей. На участника надевают ЭЭГ-шлем, который снимает электрические сигналы, возникающие в мозге во время представления, и преобразует их в команды для экзоскелета. Чем человек более сосредоточен на своей задаче, тем лучше функционирует механическая кисть. Обычно занятие состоит из трех десятиминутных сеансов с небольшими перерывами.

Оценить действие методики на хирургов исследователи решили с помощью исследования, в котором приняли участие студенты медицинского вуза. Их разделили на две группы и зафиксировали их умение пользоваться лапароскопическим симулятором. После этого экспериментальная группа начала тренировки на «Экзокисти». Через 60 дней участники эксперимента снова воспользовались лапароскопическом оборудованием. Те, кто тренировал двурукость, показали лучшие результаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лев когда прав: ученые придумали способ тренировать двурукость у хирургов

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