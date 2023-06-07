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Посольство РФ заявило о стремлении США забыть свои обещания покончить с СП

Посольство РФ: США хотят, чтобы все забыли их обещания покончить с «Северными потоками»
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Посольство России заявило, что Соединенные Штаты стремятся предать забвению обещания американских официальных лиц «положить конец» трубопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 6 июня, заявил советник-посланник Андрей Леденев в Telegram-канале посольства России в США.

«Здесь всеми силами стремятся предать забвению скандальные обещания американских официальных лиц «положить конец» отечественным трубопроводам», — говорится в сообщении.

Он прокомментировал данные газеты The Washington Post, согласно которым ЦРУ знало о планах Киева по подрыву этих трубопроводов.

«Регулярные попытки администрации (США. — Ред.) через подконтрольные издания тиражировать новые версии беспрецедентной диверсии против газовых магистралей в Балтийском море стали притчей во языцех», — отметил Леденев.

Сейчас как эксклюзив выпускают конфиденциальную информацию о том, что американским властям от некоторых союзников в Европе «якобы было заранее известно о планировании Украиной действий, призванных подорвать европейскую энергобезопасность», добавил он.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Ранее в этот день сообщалось, что власти США за три месяца до теракта на «Северных потоках» узнали о планах Киева провести скрытую атаку. Подробности плана были собраны европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года.

Накануне было сообщение, что на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, писали, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

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