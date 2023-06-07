Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 7 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В оборонном ведомстве отметили мужество и профессионализм сержанта Джони Мортуладзе, который в составе подразделения противостоял служащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из тактических направлений. В ходе столкновения позиции ВС РФ подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны противника: антенна командно-штабной машины получила повреждения, из-за чего была нарушена связь.

Под плотным огнем Мортуладзе, рискуя жизнью, выбрался из укрытия и приступил к восстановлению выведенной из строя антенны. Он сумел восстановить связь, после чего координаты вскрытых позиций противника были переданы расчетам российской артиллерии. Благодаря решительным действиям сержанта огневая позиция ВСУ была подавлена.

Также, по данным МО, самоотверженность в ходе работы проявил младший сержант Андрей Маричев. Перед его подразделением стояла задача по освобождению населенного пункта от украинских боевиков. Продвигаясь ночью по прилегающей лесополосе, Маричев обнаружил группу вооруженных националистов и принял решение атаковать их.

Он вступил в бой одним из первых и уничтожил пулеметный расчет неприятеля. Под умелым руководством младшего сержанта превосходящее числом формирование ВСУ было подавлено. Таким образом были созданы условия для наступления российских сил в данном районе и зачистки поселения.

Наконец, Министерство обратило внимание на заслуги лейтенанта Алексея Канавина. Вверенный ему расчет самоходного миномета «Тюльпан» выполнял задачу по прикрытию батальонной тактической группы ВС РФ в ходе штурма вражеских позиций. На пути следования войск лейтенант обнаружил опорный пункт ВСУ и долговременную огневую точку.

Грамотно оценив ситуацию, Канавин вместе с сослуживцами начал минометный обстрел противника и нанес ему серьезный ущерб. В результате столкновения ВСУ потеряли пункт дислокации, две единицы вооружения, военной и специальной техники, а также часть личного состава. После этого российские формирования смогли продолжить наступление.

Накануне в Минобороны заявили, что населенный пункт Берховка в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится полностью под контролем ВС РФ. Также отмечается, что атака боевиков ВСУ была успешно отражена, вклинивания в оборону не допущено.

В этот же день официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российские военнослужащие сбили три украинских военных самолета в Херсонской области и в ДНР. Еще он упомянул о перехвате крылатой ракеты Storm Shadow, противорадиолокационной ракеты HARM, а также 12 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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