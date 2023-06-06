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Сальдо сообщил об обязательном вывозе детей из подтопленных поселков

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Власти Херсонской области в обязательном порядке вывозят детей из подтопленных населенных пунктов, находящихся ниже по течению Днепра от Каховской ГЭС. Об этом во вторник, 6 июня, заявил врио губернатора региона в своем Telegram-канале.

«Из подтопленных населенных пунктов ниже Каховской ГЭС детей мы вывозим практически в обязательном порядке. Отправляем их к морю в хорошие лагеря отдыха — к нам, на территорию Херсонской области или в Крым», — сообщил он.

По его словам, жители Крыма оказывают неоценимую помощь Херсонской области.

Кроме того, Сальдо отметил, что взрослые люди не сильно хотят эвакуироваться. Они хотят дождаться схода воды ради продолжения работы на своей земле. Врио губернатора подчеркнул, что для эвакуации жителей всё подготовлено и может быть использовано.

Также власти Херсонской области дали обещание оказать материальную помощь всем, у кого пострадали жилье, посевы или бизнес.

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Ранее в этот день председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в городе Голая Пристань Херсонской области ситуация резко ухудшилась, уровень воды быстро растет.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы области.

Всего угроза наводнения существует в 14 населенных пунктах, где в общей сложности проживают 22 тыс. человек.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

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