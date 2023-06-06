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Метанол нашли в крови всех пострадавших от суррогатного сидра
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Гросси возглавит миссию по ротации экспертов на ЗАЭС
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Небензя назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева
Происшествия
В Херсонской области сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани
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Число отравившихся суррогатным алкоголем в РФ достигло 90 человек
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Небензя заявил о заинтересованности РФ в расследовании разрушения Каховской ГЭС
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Власти Новой Каховки сообщили о незначительном снижении уровня воды
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МИД Азербайджана заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией
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В Ингушетии 15 человек пострадали при столкновении «Газели» и легковушки
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Кадры затопленных из-за ливней домов в Адыгее

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