Корреспондент «Известий» показал последствия затопления домов в Адыгее

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов во вторник, 6 июня, показал кадры последствий затопления домов в ауле Ходзь Республики Адыгея из-за потоков воды со склонов гор после ливней.

Аул спасают силами буквально всей республики, отметил журналист. На помощь местным жителям направлены десятки машин МЧС.

«Кошмар что творится, просто ужасно! Конечно, с ночи даже и не спали толком. Всё, видите, затопило», — сказала местная жительница.

Начальник Главного управления МЧС России по Адыгее Станислав Илющенко подчеркнул, что сход стоков произошел по трем направлениям. В каждом населенном пункте работают оценочные комиссии.

«На месте развернут оперативный штаб. Непосредственно работают сейчас 144 человека, 35 единиц техники. От МЧС России 56 человек, 10 единиц техники», — уточнил он.

4 июня сообщалось о введении режима ЧС в Армавире Краснодарского края из-за обильных осадков. В результате непогоды произошло обрушение канализационного коллектора, также были изменены некоторые маршруты общественного транспорта.