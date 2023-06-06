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Корреспондент «Известий» показал последствия затопления домов в Адыгее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов во вторник, 6 июня, показал кадры последствий затопления домов в ауле Ходзь Республики Адыгея из-за потоков воды со склонов гор после ливней.

Аул спасают силами буквально всей республики, отметил журналист. На помощь местным жителям направлены десятки машин МЧС.

«Кошмар что творится, просто ужасно! Конечно, с ночи даже и не спали толком. Всё, видите, затопило», — сказала местная жительница.

Начальник Главного управления МЧС России по Адыгее Станислав Илющенко подчеркнул, что сход стоков произошел по трем направлениям. В каждом населенном пункте работают оценочные комиссии.

«На месте развернут оперативный штаб. Непосредственно работают сейчас 144 человека, 35 единиц техники. От МЧС России 56 человек, 10 единиц техники», — уточнил он.

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4 июня сообщалось о введении режима ЧС в Армавире Краснодарского края из-за обильных осадков. В результате непогоды произошло обрушение канализационного коллектора, также были изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

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