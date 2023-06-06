Власти Новой Каховки сообщили о незначительном снижении уровня воды

Уровень воды в Новой Каховке после теракта на ГЭС снизился незначительно. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

«Совершенно незначительно. Где-то сантиметра на полтора–два ниже стал за последние часы», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поставка питьевой воды и продуктов в Новую Каховку налажена после разрушения на ГЭС. Он добавил, что ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды. Производится эвакуация людей из опасных мест.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы области.

Всего угроза наводнения существует в 14 населенных пунктах, где в общей сложности проживают 22 тыс. человек.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.