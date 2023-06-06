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Экранизация сказки «По щучьему велению» выйдет в прокат в октябре
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Экранизация сказки «По щучьему велению» выйдет в прокат в октябре

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Фото: Кинокомпания CTB
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Экранизация русской сказки «По щучьему велению» выйдет в российский прокат 26 октября. Трейлер блокбастера уже появился в Сети.

Роль главного героя Емели исполняет актер Никита Кологривый, Василису играет Мила Ершова, а царя — Роман Мадянов.

Кинокритик «Известий» Николай Никулин рассказал, что создатели картины сохранили канонические для всех версий сказки события, в частности встречу с щукой, езду на печи и желание добиться руки дочери царя. При этом авторы добавили в сюжет и других сказочных персонажей, например Кощея Бессмертного и Кота Баюна.

«Главный закон при создании фильмов с компьютерной графикой гласит: чем меньше компьютерной графики, тем лучше. Говорящих щук не существует, тем более чтобы она была симпатичная. Не существует котов, играющих на баяне», — пояснил продюсер фильма Сергей Сельянов.

Компьютерная графика использовалась только для изображения волшебных зверей. Остальное на экране настоящее, в том числе и самодвижущаяся печь.

Зимой съемки проходили в Тобольске, летом — в Пермском крае и Тюменской области.

«Есть эти бескрайние поля, трава в рост человеческий, которая идет как волна. Высокие берега, реки», — сказал режиссер картины Александр Войтинский.

Художником по костюмам выступила Надежда Васильева, вдова режиссера Алексея Балабанова.

Фильм выйдет в широкий российский прокат в октябре при поддержке Фонда кино, телеканала «Россия» и телеканала СТС. Медиапартнерами проекта стали два крупнейших холдинга — ВГТРК и НМГ, проводящие масштабную промокампанию картины.

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Ранее Войтинский рассказал, что на экране зрители увидят многих персонажей русского фольклора. Некоторые из них создавались с помощью графики и многоступенчатой работы. По его словам, фильм адресован самому широкому кругу зрителей.

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