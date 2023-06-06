Девятилетний мальчик умер из-за падения на него ворот в Тульской области

В городе Ефремове Тульской области 6 июня умер девятилетний мальчик, на которого упали ворота на спортивной площадке. Прокуратура Тульской области начала проверку по данному факту, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем во вторник на спортплощадке по улице Строителей, у дома 37а.

«От полученных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении. В ходе проверки, проведение которой поручено Ефремовской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее, 27 марта, в Татарстане 13-летний мальчик пострадал в результате падения на него футбольных ворот. Инцидент произошел в молодежном центре «Волга» в Лаишевском районе. Мальчик получил травмы головы и тела, его доставили в реанимационное отделение ДРКБ.