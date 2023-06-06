В Белом доме заявили о наличии средств для поддержки Киева до осени

Администрация США располагает достаточными средствами для поддержки Украины до текущей осени. Запрашивать дополнительное финансирование у конгресса пока не требуется, заявил во вторник, 6 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года (Завершается осенью. — Ред.)», — сказал Кирби на брифинге.

Американский чиновник добавил, что на данном этапе обращаться в конгресс необходимости нет.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Однако он не уточнил, о какой сумме идет речь.

Незадолго до этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.