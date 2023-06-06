Принц Гарри приехал в суд Лондона для участия в заседании против газеты Mirror

Принц Гарри заявил в суде, что правительство и пресса в Британии опустились на самое дно. Член британской королевской семьи выступает в качестве свидетеля впервые за 130 лет. Иск подан против компании, выпускающей газету Mirror. Издание обвинили в незаконном сборе информации о персонах. Данные могли получить путем взлома телефонов, а также с помощью частных детективов, передает телеканал «Известия». Судебное разбирательство началось в мае.

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