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Принц Гарри приехал в суд Лондона для участия в заседании против газеты Mirror

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Принц Гарри заявил в суде, что правительство и пресса в Британии опустились на самое дно. Член британской королевской семьи выступает в качестве свидетеля впервые за 130 лет. Иск подан против компании, выпускающей газету Mirror. Издание обвинили в незаконном сборе информации о персонах. Данные могли получить путем взлома телефонов, а также с помощью частных детективов, передает телеканал «Известия». Судебное разбирательство началось в мае.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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